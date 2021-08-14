“Властелин колец” меняет локацию – съемки пройдут на территории Великобритании

Второй сезон «Властелин колец» запланировали провести в Великобритании из-за пандемии. Ранее работа над дорогостоящей картиной от Amazon проходила на территории Новой Зеландии.

Ситуация связана с закрытием границ, по случаю эпидемии, а большая часть актерского состава – британцы. Администрация студии не имела возможности прилететь на съемочную площадку и контролировать процесс, а выезд актерского состава был ограничен на 2 года.

Сложные декорации, разработанные по особому заказу, направят в Британию, точные даты съемки пока не известно. Релиз 2 сезона запланирован на 1 января 2022 года. Производство первого сезона подошло к концу, премьерный показ ожидается 2 сентября 2022 года.

В сюжете идется о героях Второй Эпохи, обитающих 1000 лет назад, до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В этот период Саурон грозит погрузить вселенную в тьму и мрак. Актерский состав представлен Кипом Чэпманом, Максом Болдри, Чарльзом Эдвардсом, Уиллом Флетчером и другими.

Права на франшизу обошлись компании Amazon в 250 млн долларов. На съемки 5 сезонов шоу запланировано выделить 1 млрд долларов.

Источник: yandex.ru