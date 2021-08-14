 

Эксперт Кристина Пейджел развеяла основные мифы о коронавирусе

14.08.2021, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт Кристина Пейджел развеяла основные мифы о коронавирусе. Статью главы отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона опубликовало издание The Guardian.
Заболевший ковидом человек при отсутствии симптомов COVID-19 никого не сможет заразить
Данное мнение является мифом. Пейджел отмечает, что бессимптомно болеющие инфекцией люди более заразны, так как у них более высокая вирусная нагрузка, что способствует распространению недуга. Опасность представляет тот факт, что заболевший человек может ощутить первые симптомы спустя пару дней после заражения, поэтому в течение этого периода способен инфицировать окружающих. По данным одного из исследований, бессимптомные заболевшие несут ответственность за половину заразившихся по всей планете.
Вакцинация гарантирует защиту от передачи вируса
Пейджел не согласна с этим убеждением, чему есть научные доказательства. Вакцины эффективны для защиты от серьезных заболеваний, но не способствуют исключению заражения. Иными словами, человек, поставивший необходимые прививки, быстрее справится с недугом, однако на ранних стадиях инфицирования способен передавать патоген другим. Более того, разработанные вакцины пока не совершенны, отмечает эксперт, поэтому не стоит быть уверенным на 100% в том, что прививка предотвратит дальнейшее распространение болезни.
Переболевшим COVID-19 прививка не нужна
По словам Пейджел, переболевшие коронавирусом действительно получают защиту от повторного заражения, однако благодаря вакцинации иммунитет способен дольше защищать от патогенна и сможет распознавать новые штаммы инфекции. Специалист напомнила, что после заражения ковидом и выздоровления следует подождать 28 дней, после чего можно ставить прививку.
При хорошем иммунитете вакцинация не нужна
Пейджел называет и данное мнение мифом, ведь даже здоровый человек с сильным иммунитетом способен заразиться инфекцией, попасть в больницу и даже умереть. Особую опасность представляет «длительный ковид», а также случаи, когда человек в бессимптомной форме перенес заболевание, однако смог заразить людей из своего окружения.

Дети легче переносят коронавирус
Данное утверждение отчасти правдиво, однако в мире встречаются случаи и тяжелого течения болезни и даже смерти представителей младшего поколения. В среднем «длительным ковидом» заражаются от 2 до 8% детей, что не позволяет с уверенностью утверждать о легкой переносимости заболевания малышами.
Маски не работают
Средства индивидуальной защиты не позволяют на 100% защититься от недуга, но предотвращают попадание патогена в организм другого человека при разговоре, чихании и т. д. Обычные маски позволяют защитить находящихся рядом с носителем заболевания, а при желании обезопасить конкретно себя стоит отдавать предпочтение изделиям более высокого качества – N95, FFP2 или FFP3.
Эта волна коронавируса будет последней
По словам Кристины Пейджел, в Великобритании часто появлялись заголовки, в которых каждую из предыдущих волн называли последней, однако журналисты ошибались. Власти неоднократно заявляли о непредсказуемости ситуации и возможности роста заболевших к осени и зиме. Ученые не могут предсказать, сколько волн еще предстоит пережить человечеству, ведь начали появляться новые штаммы. Эксперт напомнила о важности вакцинации и соблюдения всех мер защиты каждым человеком.

Источник: infosmi.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / «Мы хотим спасти людей от вакцины, если она неэффективна»

10.11 / Фиаско на выборах или тайный роман?

02.04 / Лукашенко приказал отправить белорусских футболистов на урановые рудники

26.02 / Экономист Делягин: «Накопления россиян обесценятся в ближайшие полгода»

11.01 / Ученые назвали радиацию эффективным средством борьбы с коронавирусом

02.06 / “Ищете веселья или чего-то большего?”: вопросы, которые нельзя задавать мужчинам

29.09 / Ученые обнаружили несколько недостатков у интервального голодания

22.07 / «Слишком много кандидатов наук» – министр просвещения предложил ввести пятилетний мораторий на приём в аспирантуру

28.01 / От Ирины Шейк для Moschino до Карли Клосс для adidas: дайджест fashion-новостей недели

25.09 / Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика