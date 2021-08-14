Эксперт Кристина Пейджел развеяла основные мифы о коронавирусе

Эксперт Кристина Пейджел развеяла основные мифы о коронавирусе. Статью главы отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона опубликовало издание The Guardian.

Заболевший ковидом человек при отсутствии симптомов COVID-19 никого не сможет заразить

Данное мнение является мифом. Пейджел отмечает, что бессимптомно болеющие инфекцией люди более заразны, так как у них более высокая вирусная нагрузка, что способствует распространению недуга. Опасность представляет тот факт, что заболевший человек может ощутить первые симптомы спустя пару дней после заражения, поэтому в течение этого периода способен инфицировать окружающих. По данным одного из исследований, бессимптомные заболевшие несут ответственность за половину заразившихся по всей планете.

Вакцинация гарантирует защиту от передачи вируса

Пейджел не согласна с этим убеждением, чему есть научные доказательства. Вакцины эффективны для защиты от серьезных заболеваний, но не способствуют исключению заражения. Иными словами, человек, поставивший необходимые прививки, быстрее справится с недугом, однако на ранних стадиях инфицирования способен передавать патоген другим. Более того, разработанные вакцины пока не совершенны, отмечает эксперт, поэтому не стоит быть уверенным на 100% в том, что прививка предотвратит дальнейшее распространение болезни.

Переболевшим COVID-19 прививка не нужна

По словам Пейджел, переболевшие коронавирусом действительно получают защиту от повторного заражения, однако благодаря вакцинации иммунитет способен дольше защищать от патогенна и сможет распознавать новые штаммы инфекции. Специалист напомнила, что после заражения ковидом и выздоровления следует подождать 28 дней, после чего можно ставить прививку.

При хорошем иммунитете вакцинация не нужна

Пейджел называет и данное мнение мифом, ведь даже здоровый человек с сильным иммунитетом способен заразиться инфекцией, попасть в больницу и даже умереть. Особую опасность представляет «длительный ковид», а также случаи, когда человек в бессимптомной форме перенес заболевание, однако смог заразить людей из своего окружения.



Дети легче переносят коронавирус

Данное утверждение отчасти правдиво, однако в мире встречаются случаи и тяжелого течения болезни и даже смерти представителей младшего поколения. В среднем «длительным ковидом» заражаются от 2 до 8% детей, что не позволяет с уверенностью утверждать о легкой переносимости заболевания малышами.

Маски не работают

Средства индивидуальной защиты не позволяют на 100% защититься от недуга, но предотвращают попадание патогена в организм другого человека при разговоре, чихании и т. д. Обычные маски позволяют защитить находящихся рядом с носителем заболевания, а при желании обезопасить конкретно себя стоит отдавать предпочтение изделиям более высокого качества – N95, FFP2 или FFP3.

Эта волна коронавируса будет последней

По словам Кристины Пейджел, в Великобритании часто появлялись заголовки, в которых каждую из предыдущих волн называли последней, однако журналисты ошибались. Власти неоднократно заявляли о непредсказуемости ситуации и возможности роста заболевших к осени и зиме. Ученые не могут предсказать, сколько волн еще предстоит пережить человечеству, ведь начали появляться новые штаммы. Эксперт напомнила о важности вакцинации и соблюдения всех мер защиты каждым человеком.

Источник: infosmi.net