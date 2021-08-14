 

Модульный смартфон FairPhone 4 5G сможет работать в сетях 5G

14.08.2021, 12:32, Разное
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Новое поколение модульного смартфона Fairphone сможет работать в сетях 5G. Девайс стоимостью 500 евро может выйти в ближайшее время.
Обозреватели китайского интернет-ресурса gizmochina.com обнародовали информацию о скором появлении на рынке нового гаджета. Очередное поколение смартфона модульного типа FairPhone 4 5G уже почти готово завоевывать внимание покупателей. На данный момент он прошел все этапы сертифицирования Wi-Fi Alliance, а значит, уверены эксперты, скоро состоится его официальная презентация.

Главной особенностью новой версии аппарата станет возможность работать в мобильных сетях пятого поколения. Продукция бренда FairPhone имеют высокую пригодность к ремонту, кроме того, они легко модернизируются. А модульный формфактор придает смартфонам компании большую экологичность по сравнению с конкурентными устройствами. Пользователь сможет легко сменить целый ряд компонентов смартфона, не покупая каждый год новый аппарат, а просто установив более актуальные элементы. Причем это касается не только аккумуляторной батареи, но и фото-видео-камеры, а также других комплектующих.

Полной информации о технических характеристиках гаджета пока нет. Скорее всего, продуктивность и быстродействие аппарату будет обеспечивать однокристальная мобильная платформа Dimensity от бренда MediaTek, либо процессор средней категории Qualcomm Snapdragon с функцией 5G. Стоимость FairPhone 4 с модемом 5G составит, согласно информации инсайдеров, порядка 500 евро. Дебют устройства состоится до конца года, причем это может быть даже третий квартал года. Fairphone 3+ представили общественности в августе прошлого года, следовательно, и новую модификацию можно ожидать в ближайшее время.

Источник: 3dnews.ru



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