 

“Все проблемы сваливают”: посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре

14.08.2021, 12:26, Разное
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Госдепартамент США на днях фактически обвинил Россию в том, что введённые ею ограничения в связи с пандемией коронавируса не позволяют направить на предстоящие думские выборы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва сама приглашала представителей организации для наблюдения.

Антонов сообщил, что Кремль направил соответствующее предложение в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, но получил отказ. В Бюро пояснили, что из-за карантинных мер отправить необходимое для миссии количество специалистов не удастся.

После этого Министерство внутренней безопасности США запело старую песню о вмешательстве России в американские выборы. Анатолий Антонов парировал и этот выпад, в очередной раз напомнив, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств участия Москвы в электоральный процесс. Посол заявил, что руководство Соединённых Штатов вновь пытается отвлечь внимание своих граждан от насущных внутренних проблем, пользуясь образом внешнего врага в лице России.

Антонов считает, что США попросту голословно обвиняют Россию во всех своих проблемах, сваливая их в одну кучу.



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