В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство

Далеко не все россияне знают, что на коммунальных платежах можно сэкономить. Существуют различные льготы и субсидии, на которые могут претендовать некоторые категории граждан. Кстати, не исключено, что со временем льготников будет больше, поскольку сейчас, по словам Минко, разрабатывается принцип социальной справедливости при оплате услуг ЖКХ.

В настоящий момент за “коммуналку” могут платить меньше малоимущие граждане. Если один из членов семьи имеет доход, который не превышает установленный в регионе прожиточный минимум, то можно претендовать на субсидию. На нее имеют право и ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветераны труда и инвалиды.

Также эксперт отметил, что ремонт в муниципальном жилье должны оплачивать местные власти. Если дом был включен в программу капремонта до приватизации квартиры, то расходы за реставрационные работы все равно несет муниципалитет, уточнил гендиректор ПАО “Городские Инновационные Технологии”.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ.

Депутаты предложили установить предел выплат относительно совокупных доходов семьи в 15%.