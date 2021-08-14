 

Мнение: Запрет вакцинации

14.08.2021, 12:16, Разное
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И еще одно сообщение из Афганистана. Талибан запретил проведение вакцинации против ковида на территории под своим контролем. Пока это локальные решения на уровне нескольких больниц, но и вакцинация в стране проводится не масштабно, а локально.

Причина решения может быть названа дикостью и средневековыми подходами, но в вопросах управления талибы демонстрируют вполне современные подходы. Талибан рассматривает вакцины от Ковид в качестве угрозы с неизвестными последствиями. А потому закрывает эту угрозу единственно рациональным методом. Пока неизвестны конечные цели вакцинации – она проводиться не будет. То, что здоровье людей при вакцинации антиковидными препаратами не имеет никакого отношения к этим целям, понятно не только Талибану. Но только он имеет достаточно воли, чтобы прекратить процедуры до полного выяснения всех обстоятельств.

Источник: Эль Мюрид



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