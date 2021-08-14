Мнение: Что нас ждёт в 2024 году?

Если ещё год назад меня донимали звонками спамеры, то теперь больше половины вредоносных звонков идёт от мошенников. То есть, конечно, спамеры тоже мошенники, это понятно, но я имею в виду мошенников классических — которые говорят, что мой финансовый номер в том или ином банке поменялся.

Вот казалось бы, элементарная мера предосторожности: дать клиентам право запрещать заочную смену телефонного номера. Но банкирам почему-то даже в голову этого не приходит — наоборот, сверлят всё новые и новые дыры в безопасности, как будто речь идёт не о накоплениях их клиентов, а о чужих деньгах посторонних людей.

Начал распространяться и ещё один вид обмана граждан — раздача микрозаймов. Некие МФО переводят деньги на счёт случайным людям, а потом требуют деньги обратно, уже с процентами:

https://rg.ru/2021/08/05/novye-ulovki-moshennikov-grazhdanam-bez-ih-vedoma-perevodiat-mikrozajmy.html

В редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. На его счет вдруг упала немаленькая сумма – 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Первая попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке объяснили, почему у него ничего не вышло с попыткой возвратить сумму неизвестному отправителю. В переводе нет никаких реквизитов.

А через неделю жителю Твери позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет погашать заем.

Полагаю, конкретно в этом случае комбинаторов быстро возьмут за задницу — лицензии микрофинансовым организациям выдаёт наш ЦБ, а ЦБ очень не любит шутки такого рода. Мошенников сложно поймать, когда они прячутся. Когда же они на виду, как в этом случае, прихлопнуть их можно в пару росчерков пера.

Надеюсь, что-то сделают и с традиционными телефонными мошенниками. Лично я полагаю, что все технические возможности для этого есть — не хватает только политической воли и нужных изменений в законодательстве. К примеру, федеральная база образцов голосов мошенников оказала бы значительный остужающий эффект на криминалитет.

Наша планета тем временем всё ближе и ближе подбирается к эпохе технологической сингулярности. Первый айфон был обменян на благосклонный поцелуй в 2008 году, а сейчас, всего лишь через 13 лет, огромная часть нашей жизни накрепко завязана на смартфоны. В последние пару лет прогресс резко ускорился благодаря коронавирусу: россияне массово перешли на удалённую работу, безналичные платежи и онлайн-шопинг. Шокирующая дата — сервис Яндекс.Еда был основан… в 2018 году. Страшно интересно, что нас ждёт ещё через три года, в 2024 — ну, кроме выборов президента, разумеется.

Коронавирус уже начал уничтожать зарплатную разницу между регионами, это плюс. Врачи получили хороший заряд энергии, на фронте борьбы с вирусами медики рапортуют о всё новых и новых победах. Можно надеяться, что скоро ещё несколько вирусных заболеваний уйдут в прошлое. Маски, вероятно, надолго вошли в моду в России: привычку закрывать лицо от ветра и от дыхания окружающих многие сохранят и после отмены всех карантинов.

Вот цитата из знаменитого хакерского словаря:

Примерами проблем, связанных с ИИ, являются “Проблема зрения” (создание системы, которая может видеть так же хорошо, как человек) и “Проблема естественного языка” (создание системы, которая может понимать и говорить на естественном языке так же хорошо, как человек). Они могут показаться модульными, но все попытки до сих пор (2003) решить их провалились из-за объема контекстной информации и “интеллекта”, которые, по-видимому, им требуются.

Как видите, в 2003 году специалисты считали создание полноценных голосовых помощников и автопилотов практически нерешаемой на том уровне технологий задачей. Сейчас и голосовые помощники, и автопилоты работают вполне успешно.

Лично я полагаю, что ближайшей массовой новинкой станут роботизированные такси — они внедряются примерно с той скоростью, с какой и предсказывали. Вместе с тем прогнозы такого рода — дело неблагодарное. Если бы меня в 2008 году попросили описать мир 2021 года, я бы угадал, пожалуй, одного только Александра Григорьевича.