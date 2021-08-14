МВД за полгода отказало во въезде в страну почти 99 тыс. иностранцам

За полгода 98339 тыс. иностранцев получили отказ на въезд в Россию, следует из статистики, опубликованной МВД.

«За январь-июнь 2021 года направлено 98339 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию», – говорится на сайте ведомства.

По данным МВД, за аналогичный период прошлого года было выдано 110681 запретов на въезд иностранцев в Россию.

Ранее в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России, в том числе массовых, сопровождающихся насилием в отношении представителей власти.