Российским туристам рассказали о мерах в аэропортах Египта

Путешественники, собирающиеся вылетать из Египта в Россию, не будут стоять в очередях в аэропортах страны из-за тщательной работы контрольно-пропускной системы, главное – приезжать заранее, учитывая время на прохождение досмотра, относиться с понимаем к работе сотрудников безопасности и готовиться к перелету заблаговременно, рассказали эксперты в туристической отрасли.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал, что за пять дней, в течение которых российские туристы летают в Египет, от путешественников и туристических операторов не было жалоб ни на сложность досмотра пассажиров, ни на очереди, ни на задержки рейсов, передает «Вечерняя Москва».

«Рейсы летают по расписанию. Все идет так, как запланировано. По большому счету все эти проверки – не установка египетской стороны. Египетская сторона выполняет требования нашей стороны относительно безопасности. Поэтому там могут существовать и двойные контроли, и так далее. То, что связано с безопасностью, даже не комментируется», – рассказал он.

По его словам, в Египет летают в основном организованные туристы, потому время для прохождения ими досмотров отточено и выверено: путешественников туроператоры заранее привозят в аэропорты, учитывая длительность прохождения контроля. Поэтому ожидать очередей путешественников на вылет из Египта по окончании туристического сезона не приходится.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что в аэропорт туристам нужно приезжать заранее и с пониманием отнестись к тщательным проверкам сотрудниками безопасности. Чтобы упростить процедуру прохождения контроля, он советует заранее перекладывать ненужные вещи в багаж. Кроме того, следует заблаговременно приготовить паспорт, распечатать и иметь при себе билет на самолет.

По словам Горина, этапов досмотра действительно много, однако это и было требованием РФ к Египту, чтобы возобновилось авиасообщение.

«Нужно принять во внимание эту информацию, совершенно спокойно реагировать, потому что люди обеспечивают нашу безопасность», – сказал эксперт.

Горин отметил, что конкретно о 15 пунктах досмотра он не располагает информацией: если каждое действие специалиста по безопасности считать этапом проверки, то такая цифра и может набраться.

При этом из материала на сайте АТОР можно сделать вывод: проверяют билет на входе в аэропорт, паспорт, багаж и ручную кладь на первой линии досмотра, делают досмотр перед выходом в «чистую зону» и после входа в нее, а также досматривают ручную кладь перед выходом в гейт.

Горин рассказал также, что во время нахождения в аэропорту туристу нужно быть готовым предъявлять сотрудникам безопасности по первому требованию ручную кладь, пройти через несколько рамок-металлоискателей, в том числе без обуви.

«Надо понимать, что в рамках нашей безопасности сотрудники аэропорта проводят досмотр пассажиров. Женщина-секьюрити досматривает женщин, а мужчина-секьюрити – мужчин», – добавил эксперт.

По его словам, рейсов в Египет летает немного, всего 20 в неделю. Постоять перед досмотром в аэропорту придется, но назвать такое ожидание «очередями» эксперт не взялся: все так же, как и в других аэропортах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что туристов, направляющихся в Россию, в курортных аэропортах Египта якобы ждут 15 пунктов досмотра и контроля. Для россиян созданы отдельный коридор для прохождения предполетных процедур, а также обнесенная стеклянной стеной зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой.

Сообщалось, что каждая личная вещь из ручной клади пассажиров отдельно проверяется, а самих туристов дважды прощупывают с головы до ног сотрудники аэропорта. Из автобусов, подвозящих пассажиров к самолету, разрешается выйти только по одному после очередной проверки посадочного талона и паспорта.

Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей.