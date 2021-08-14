В Польше задержали трех украинцев. Их подозревают в выманивании денег у пенсионеров

По информации полиции, украинцы выманили 90 тыс. злотых (более 620 тыс. гривен), они просили у пенсионеров деньги “на внука”.

Мужчин задержали на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств. Самому младшему задержанному 22 года, а самому старшему – 31. В схеме фигурировал еще один 29-летний мужчина

Полицейские утверждают, что они выманили у двух жительниц города Замосць 50 тыс. злотых (345 тыс. гривен). Так, в городе Томашув-Любельский они обманули женщину, которая отдала им 14 тыс. злотых (96,5 тыс. гривен). Другая пенсионерка из Янува-Подляски заплатила 24 тыс. злотых (165 тыс. гривен), а в городе Кошалин они выманили у жительницы 17 тыс. злотых (117 тыс. гривен).

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы, самый младший участник схемы подозревается также в незаконном хранении наркотиков.

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