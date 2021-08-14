 

Июль этого года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдения – американские эксперты

14.08.2021, 11:40, Новости дня
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“В данном случае первое место – наихудшее место. Как правило июль является самым теплым месяцем. Но июль этого года  превзошел сам себя как самый жаркий июль из когда-либо зарегистрированных. Новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь изменения климата во всем мире”, – сказал администратор управления, доктор философии Рик Спинрад. 

Общая температура поверхности суши и поверхности океана в июле в среднем была на 0.93 ºС выше, чем средняя температура в 20-м веке, которая составляла 15.8 ºС.

“Это сделало этот июль самым жарким с момента начала [метеорологических наблюдений] 142 года назад”, – заключили специалисты.

Контекст:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае этого года говорил, что 2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам. Он сказал, что человечество движется “к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считают, что устойчивое сокращение выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов ограничит изменение климата. Улучшение качества воздуха наступит быстро, но для стабилизации глобальной температуры может понадобиться 20–30 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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