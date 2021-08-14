 

“Похожа на Maruv”. В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной

14.08.2021, 11:40, Новости дня
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В своем посте Санина также решила поделиться несколькими любимыми каналами на Youtube. Среди них оказались:

каналы о путешествиях Антона Птушкина и Андрея Беднякова;
музыкальный канал Лонгплей;
интервью-шоу “Экзамен” с Машей Ефросининой;
развлекательны канал Алексея Дурнева;
программа “Світське життя” с Катей Осадчей;
канал Kirs_TV с обзорами телешоу;
канал издания Vogue UA.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Подписчики в комментариях делились своим мнением о перечисленных каналах и называли свои любимые. Также не забыли они оценить и внешний вид певицы.

“Похожа на Maruv”, – написала ozhogirisha79.

“Всегда неординарная”, – добавила allazhigaliuk55.

“Как всегда загадочная-секси-космос”, – подчеркнула posoiuzna.

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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