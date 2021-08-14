“Похожа на Maruv”. В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной

В своем посте Санина также решила поделиться несколькими любимыми каналами на Youtube. Среди них оказались:

каналы о путешествиях Антона Птушкина и Андрея Беднякова;

музыкальный канал Лонгплей;

интервью-шоу “Экзамен” с Машей Ефросининой;

развлекательны канал Алексея Дурнева;

программа “Світське життя” с Катей Осадчей;

канал Kirs_TV с обзорами телешоу;

канал издания Vogue UA.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Подписчики в комментариях делились своим мнением о перечисленных каналах и называли свои любимые. Также не забыли они оценить и внешний вид певицы.

“Похожа на Maruv”, – написала ozhogirisha79.

“Всегда неординарная”, – добавила allazhigaliuk55.

“Как всегда загадочная-секси-космос”, – подчеркнула posoiuzna.

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

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