“Похожа на Maruv”. В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной
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В своем посте Санина также решила поделиться несколькими любимыми каналами на Youtube. Среди них оказались:
каналы о путешествиях Антона Птушкина и Андрея Беднякова;
музыкальный канал Лонгплей;
интервью-шоу “Экзамен” с Машей Ефросининой;
развлекательны канал Алексея Дурнева;
программа “Світське життя” с Катей Осадчей;
канал Kirs_TV с обзорами телешоу;
канал издания Vogue UA.
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Подписчики в комментариях делились своим мнением о перечисленных каналах и называли свои любимые. Также не забыли они оценить и внешний вид певицы.
“Похожа на Maruv”, – написала ozhogirisha79.
“Всегда неординарная”, – добавила allazhigaliuk55.
“Как всегда загадочная-секси-космос”, – подчеркнула posoiuzna.
Контекст:
Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.
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