 

Глава ГФС Мельник рассказал о результатах борьбы с теневой экономикой в Украине

14.08.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в интервью “Обозревателю” расказал глава Госфискальной службы Вадим Мельник. 

“Государственная фискальная служба расследует правонарушения, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также распространения нелегальной подакцизной продукции. Однако, объективное и полное расследование таких преступлений однозначно свидетельствует о том, что без совершения коррупционных преступлений, например, заказчиками работ и их подрядчиками, незаконные схемы не работали бы. Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия. Теневикам необходимо легализовать продукты, произведенные в тени. Это делается с помощью налоговых “скрутов”, в основе которых лежит коррупционный сговор между участниками схем”, – рассказал он. 

Мельник напомнил, что за первые семь месяцев 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратила деятельность 100 незаконных производств. 

“Впрочем, для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально. Равно как и снизить уровень коррупционных проявлений в государстве”, – добавил он. 

Глава ГФС заявил, что есть ряд резонансных дел, в которых “отдельные публичные лица пытаются абсолютно беспочвенно найти политический след”. 

По его словам, это производства, касающиеся возможных финансовых нарушений чиновниками коммунальных предприятий Киева и компаний-подрядчиков.

“Наиболее распространенные схемы, задокументированные сотрудниками ГФС – фиктивные товарные операции, невыполнение работ при перечислении средств на счета предприятий-подрядчиков, завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием собственными силами при списании денежных средств на подставных подрядчиков. В целом, в рамках досудебного расследования этих дел ГФС провела уже более 40 обысков и свыше 70 допросов, вручено несколько уведомлений о подозрении. Общая сумма предварительно установленных и подтвержденных в ходе следствия убытков, причиненных бюджетам столицы и государства, превышает 200 млн грн”, – пояснил он. 

Контекст:

В июле в ГФС сообщали, что экономический эффект от работы ведомства по итогам первого полугодия 2021 года составил более 13,1 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Эксперты предупреждают: мошенники научились получать данные банковских карт через Telegram

11.03 / Министр здравоохранения Словакии подал в отставку на фоне скандала из-за закупки российской вакцины от COVID-19

15.11 / Кремль наращивает военное присутствие у северных ворот Америки

30.08 / НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций о “Роттердам плюс”

25.01 / Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России

02.07 / Российский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards

19.04 / ФАС начала проверку цен в гостиницах на курортах России

31.05 / CGTN – опасаясь возможных нападений, азиаты в США активно идут на курсы самообороны

28.04 / 1+1 – на чемпионате мира по шашкам у россиянки демонстративно забрали флаг

31.12 / Захарова назвала сдерживание РФ глобальной целью Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика