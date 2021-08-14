Глава ГФС Мельник рассказал о результатах борьбы с теневой экономикой в Украине

Об этом в интервью “Обозревателю” расказал глава Госфискальной службы Вадим Мельник.

“Государственная фискальная служба расследует правонарушения, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также распространения нелегальной подакцизной продукции. Однако, объективное и полное расследование таких преступлений однозначно свидетельствует о том, что без совершения коррупционных преступлений, например, заказчиками работ и их подрядчиками, незаконные схемы не работали бы. Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия. Теневикам необходимо легализовать продукты, произведенные в тени. Это делается с помощью налоговых “скрутов”, в основе которых лежит коррупционный сговор между участниками схем”, – рассказал он.

Мельник напомнил, что за первые семь месяцев 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратила деятельность 100 незаконных производств.

“Впрочем, для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально. Равно как и снизить уровень коррупционных проявлений в государстве”, – добавил он.

Глава ГФС заявил, что есть ряд резонансных дел, в которых “отдельные публичные лица пытаются абсолютно беспочвенно найти политический след”.

По его словам, это производства, касающиеся возможных финансовых нарушений чиновниками коммунальных предприятий Киева и компаний-подрядчиков.

“Наиболее распространенные схемы, задокументированные сотрудниками ГФС – фиктивные товарные операции, невыполнение работ при перечислении средств на счета предприятий-подрядчиков, завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием собственными силами при списании денежных средств на подставных подрядчиков. В целом, в рамках досудебного расследования этих дел ГФС провела уже более 40 обысков и свыше 70 допросов, вручено несколько уведомлений о подозрении. Общая сумма предварительно установленных и подтвержденных в ходе следствия убытков, причиненных бюджетам столицы и государства, превышает 200 млн грн”, – пояснил он.

Контекст:

В июле в ГФС сообщали, что экономический эффект от работы ведомства по итогам первого полугодия 2021 года составил более 13,1 млрд грн.

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