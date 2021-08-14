Врачи назвали самый полезный чай на завтрак, защищающий от рака и болезней сердца

Ученые в ходе нескольких исследований определили самый полезный чай на завтрак. По их словам, данный напиток может защищать от рака и болезней сердца.

Таким напитком является черный чай ассам. Его выращивают в одноименном регионе в Индии, а в одной чашке содержится около 80 мг кофеина, поэтому он является самым крепким. При этом ассам обладает множеством полезных веществ. Фенольные соединения и антиоксиданты в составе предотвращают возникновение раковых клеток. Также напиток снижает риски появления проблем с сосудами и артериями, улучшает метаболизм и умственную активность.

Употребление напитка помогает сжигать жир и предотвращать поражения головного мозга за счет окислительных процессов. При этом исследователи рекомендуют не злоупотреблять любыми видами чая, так как это может обернуть пользу во вред.

Источник: profile.ru