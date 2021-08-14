Диетолог Гинзбург рассказал о пользе и вреде употребления меда

Врач-диетолог Михаил Гинзбург пояснил о пользе и вреде употребления меда. Сегодня православные отмечают Медовый спас, поэтому тема особенно актуальна.

По словам Гинзбурга, здоровому человеку стоит употреблять не более одной чайной ложки лакомства в день, однако стоит учитывать, что других сахаросодержащих продуктов в рационе не будет. Если же человек страдает от избыточного веса, диабета и некоторых возрастных болезней, то продукт представляет вред для организма. Мед состоит на 80% из сахаров. Данные быстрые углеводы негативно отражаются на обмене веществ, а кислоты в составе раздражают желудок.

Также продукт пчеловодства считается очень аллергенным, но при простудных заболеваниях будет крайне полезным благодаря насыщению ослабленного организма биоактивными веществами и витаминами. Врач отметил и эффективность наружного применения меда, так как вещества в его составе обладают противовоспалительным и восстанавливающим действием.

Источник: www.mskagency.ru