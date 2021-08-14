Ольга Бузова ответила Александру Васильеву на намеки о симпатии: «Вы раньше стареете, а значит, раньше меня умрете»

Ольга Бузова выступила в качестве эксперта в программе «Модный приговор». В ходе беседы с героями и ведущим Александром Васильевым она вела себя резко и экспрессивно.

Героями программы стали возлюбленные с разницей в возрасте в 15 лет. Молодому человеку не нравится, как одевается его 46-летняя пассия, многие прохожие называют их матерью и сыном. Парень считает, что следует омолодить его возлюбленную, так как он и так пока молод. Бузова на такие слова отметила, что худая жительница всегда выглядит моложе, а героине не нужен такой спутник, который постоянно ищет в ней какие-то недостатки. В ответ на такие слова жительница пояснила об искренних чувствах, длительной совместной жизни и воспитании общего сына, но Бузова продолжила излагать свою точку зрения. Она отметила, что меняться не должна именно женщина, ведь молодой человек тоже может «накачать бицуху и подзагореть».

Александр Васильев решил напомнить поющей телеведущей, что разница в возрасте возлюбленных составляет 15 лет, а у него с Бузовой – намного больше. Певица посчитала, что ведущий проявляет к ней знаки внимания, и ответила: «Мне нужен молодой мужчина, так как вы, например, раньше стареете, то есть раньше умрете, зачем мне хоронить своего супруга? Я хочу умереть с ним в один день, то есть вместе до конца. Я всегда так хотела, но пока вот не получается».

Источник: radiokp.ru