 

Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины

14.08.2021, 11:32, Разное
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Накануне Жан Беленюк рассказал, что некие молодые люди выкрикивали в его сторону расистские оскорбления в центре Киева. Спортсмена назвали “черной обезьяной”. Олимпийский чемпион дал понять, что ему обидно слышать такие слова в стране, на прославление которой он посвятил свою жизнь.

Об инциденте узнал Владимир Зеленский. В своем твиттер-аккаунте президент назвал Беленюка “одним из достойнейших сыновей Украины”, которым должен гордиться народ. По словам главы государства, благодаря Жану на Олимпиаде в Токио прозвучал украинский гимн.

Также Зеленский заявил, что в Незалежной недопустимы любые проявления расизма и ксенофобии. Президент считает, что полицейские должны жестко реагировать на такие инциденты и заниматься их пресечением.

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Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Жан Беленюк родился в Киеве в 1991 году. Отец спортсмена – уроженец Руанды, а мать – украинка. Жан с детства занимался борьбой. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал серебренную медаль, а в 2021-м на Играх в Токио – золотую.

Напомним, Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады-2020. Лидером на Играх стала сборная США. Второе место занял Китай, третье – Япония, четвертое – Великобритания, а пятое – ОК России.



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