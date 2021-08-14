 

Конституционный суд признал 51-ю статью Конституции неконституционной

14.08.2021, 11:11, Разное
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Конституционный суд (КС) провел заседание по запросу депутата Госдумы Евгения Федорова на предмет конституционности 51-й статьи основного закона страны.

Суд принял во внимание доводы депутата и признал, что статья является неконституционной, а также противоречит принятым в прошлом году поправкам в основной закон государства.

Конституционный суд признал 51-ю статью Конституции неконституционнойВ заключении КС сказано, что статья позволяет гражданам злоупотреблять отказом от дачи показаний и тем самым нарушает право следственных органов на честный и справедливый суд. Сложившаяся правоприменительная практика и судебная статистика подтверждают наличие существенного вреда общественной безопасности от использования 51-й статьи Конституции и фиксируют значительное умаление принципа неотвратимости наказания. Помимо этого неконституционное положение само по себе является рудиментом американского права.

– В прошлый раз, когда американские специалисты писали российскую Конституцию, они заранее позаботились о том, чтобы заложить правовую бомбу в фундамент нашей государственности. И сегодня настал тот самый момент, когда возникла угроза существованию России. Возмутители спокойствия совершают преступления особой тяжести и остаются полностью безнаказанными. Отсутствие скорейших изменений со стороны законодательных органов ведет к дестабилизации народных масс и созданию революционной ситуации по украинскому сценарию, — говорится в особом мнении председателя КС Валерия Зорькина.

По итогам заседания Конституционный суд обязал Госдуму внести соответствующие поправки и убрать 51-ю статью из Конституции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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