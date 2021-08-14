Мнение: О двойном ударе по великой украинской мечте

Украине нужно смириться…

Таков теперь новый рецепт для неё, выписанный совместно Америкой и Германией, Джо Байденом и Ангелой Меркель. Нет, официально весь политес соблюдён. Все обещания даны. Всякие обнадёживающие заверения сделаны.

Но на реальном уровне политики уже продвигается тезис о том, что Украине нужно дальше выкарабкиваться как-то самой, не особо рассчитывая на помощь Запада.

Украине нужно смириться с потерями в связи с газопроводом «Северный поток — 2» и готовиться к постепенному отходу от российского транзита. Такой тезис выдвинул рупор американских неоконов The National Interest. Да, его много и часто обвиняли в последние годы в излишне «пророссийской» и даже «пропутинской» позиции. Но реальный факт состоит в том, что TNI всегда и прежде всего волнует вопрос сохранения американского лидерства как в политической, так и военной сфере. И если для его сохранения нужно пойти на сделку с дьяволом, консервативная часть вашингтонского политикума будет только за. Её мнение и отражает издание.

«Конечно, «Северный поток — 2» в конечном итоге приведет к значительным финансовым потерям для Украины, – откровенничает TNI. – Но западные #инвестиции, вероятно, в какой-то мере покроют временное уменьшение поступлений в бюджет страны и снизят её зависимость от доходов от транзита. Удвоив пропускную способность системы «Северный поток», «Газпром»… даст Москве больше эффективных рычагов воздействия на переговоры с Киевом. Тем не менее постепенный отказ Украины от транспортировки российского газа и западное содействие её экономической модернизации в конечном итоге сделают Украину более устойчивой в контексте исторического процесса энергетической трансформации Европы. Таким образом, компромисс между США и Германией устраняет необходимость испытывать тревогу относительно негативных последствий от запуска трубопровода».

Кажется – ну куда уж яснее. Украина должна смириться ©

Смириться с потерей прежней платы за транзит. С пересмотром бюджета из-за этого. С возросшей зависимостью от Москвы, не только в экономике. С имплементацией «формулы Штанмайера» в украинское законодательство и выборах в ДПР-ЛНР до получения контроля над границей…

Ну, да, ситуация изменилась. И теперь, оказывается, мегапроект российского государственного энергетического гиганта «Газпром» уже «не представляет серьёзной угрозы для безопасности европейского региона». В отличие от холодной зимы, например. Которая даже у «зелёных» охладила оптимизм насчёт возможности греться солнечными панелями и отапливаться ветряками.

Кстати, насчёт Европы. Вполне влиятельная «Süddeutsche Zeitung» тоже пишет с немецкой солдатской прямотой:

«Украина, тяготеющая к #ЕС и США и остро нуждающаяся в поступлениях от трансфера газа по своей трубопроводной системе, оказывается брошенной на произвол судьбы. Туманные обещания немецкого правительства не помогут ей наполнить государственную казну… Тем не менее, соглашение [по «Северному потоку – 2»] — это «мягкий компромисс», вполне приемлемый… Остановить строительство почти готового балтийского газопровода было бы безумием, если подумать о 9,5 миллиардах евро, вложенных в него, а также о возмещении убытков, которое было бы связано с многочисленными конфликтами… Ну а кроме того, … ни Европа, ни #США не могут быть заинтересованы в том, чтобы конфронтацией загнать Россию в объятья Китая».

И действительно. «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг следовать им». Эти слова британского лорда XIX века составляют основу американской внешней политики вот уже почти столетие. А теперь и европейцы движутся в том же духе, пусть и с оглядкой на заокеанского патрона.

Но что же теперь будет с великой украинской мечтой поставить Россию на колени, взыскав с неё репарации, контрибуции, штрафы и пени?

—