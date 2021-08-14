При столкновении автобуса с грузовиком под Владимиром пострадали 16 человек

Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, в больницу доставлены 16 человек, из них госпитализированы шесть человек, всего в салоне находилось 47 пассажиров.

«По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя», – говорится в сообщении УГИБДД по Владимирской области.

В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09.00 утра госпитализированы шесть граждан, уточнили в ГИБДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека были госпитализированы после ДТП с автобусом и легковушками в Москве.