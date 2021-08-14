 

Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

14.08.2021, 10:48, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Глава государства подчеркнул важность здорового образа жизни и занятий спортом.

«Отмечу, что сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры, уделяется неустанное внимание подготовке квалифицированных тренеров и наставников, развитию спорта высших достижений и массового спорта, а значит, созданию новых возможностей для здоровой, активной жизни каждого человека. Это наш важный, безусловный приоритет. Во всех городах и поселках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил рост популярности активного образа жизни, а также заявил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».

День физкультурника в РФ отмечается каждую вторую субботу августа.



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