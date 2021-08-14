Талибы казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) казнили 15 представителей сопротивления после взятия одного из окраинных районов города Газни, убитые занимались обороной населенного пункта, сообщают СМИ.

Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на источник, что казненные представители правительственных сил якобы сами сдались талибам, передает ТАСС.

Также The Associated Press информирует со ссылкой на местные власти, что талибы взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.

Боевики установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.

Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.