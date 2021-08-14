 

Инцидент с Беленюком. Кива обвинил Сергея Коротких, тот ответил: “Ребята, жгите еще ярче”

14.08.2021, 10:38, Новости дня
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В своем Telegram-канале “Родной Боцман” Коротких заявил о продолжающейся кампании дискредитации против него. 

“С интересом наблюдаю за вариантами технологий черных пиарщиков, и вот этот вариант прям войдет в топ-пятерку! Ребята, жгите еще ярче!” – написал он и опубликовал скриншот сообщения в Telegram-канале нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы. 

Кива сегодня писал о причастности лиц, связанных с Коротких, к инциденту с Беленюком. 

Контекст:

Беленюк сообщил, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления.

“Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!” – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту нападения на спортсмена и нардепа начала расследование.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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