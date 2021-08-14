 

“Чудо-женщина”, “Какая красавица”. Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше

14.08.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Так высоко поднялась. От такой красоты голова кружится”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

На крыше торгового центра певица оказалась в рамках рекламной кампании благотворительной экскурсии “Киев на высоте” – совместной акции от Gulliver, Интересного Киева и фонда “Таблеточки”. Стоимость билета – 400 грн. Часть средств с каждого билета передается фонду “Таблеточки” для помощи онкобольным детям.

Скриншот: alyoshasinger / Instagram

“Еще и на каблуках. Чудо-женщина не амазонка, а украинка”, – прокомментировал ivan_dubyna.

“Какая же вы красавица”, – добавила tatiana.kovalishina.

Контекст:

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает двух сыновей: Романа (2013) и Марка (2015), – а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Мьянма отказала США в разговоре с задержанным политиком

25.06 / В Нацполиции заявили, что взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования в Кагарлыке

08.11 / Лукашенко обещал принять конституцию «без ломки и катастроф»

09.09 / Пермский застройщик передал городу земельный участок для решения вопроса многодетных семей

28.09 / Грузия закупила испанские беспилотники

13.08 / Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы

31.03 / Овчарка Байдена опять укусила человека

21.08 / Суд по делу Ефремова перенесли

31.12 / Трамп призвал не мириться с «пародией» на выборы в США

01.10 / В ВСУ допускают, что локальные боевые действия на Донбассе возобновятся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика