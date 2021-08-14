“Чудо-женщина”, “Какая красавица”. Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше

“Так высоко поднялась. От такой красоты голова кружится”, – подписала она фото.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

На крыше торгового центра певица оказалась в рамках рекламной кампании благотворительной экскурсии “Киев на высоте” – совместной акции от Gulliver, Интересного Киева и фонда “Таблеточки”. Стоимость билета – 400 грн. Часть средств с каждого билета передается фонду “Таблеточки” для помощи онкобольным детям.

Скриншот: alyoshasinger / Instagram

“Еще и на каблуках. Чудо-женщина не амазонка, а украинка”, – прокомментировал ivan_dubyna.

“Какая же вы красавица”, – добавила tatiana.kovalishina.

Контекст:

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает двух сыновей: Романа (2013) и Марка (2015), – а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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