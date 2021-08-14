 

“Подберите слюни, ею наслаждается Потап”. Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини

14.08.2021, 10:38, Новости дня
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“Жизнь – не жизнь, если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею”, – прокомментировала свой пост певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Подберите слюни, ею наслаждается Потап”, – написал в комментариях melnikowladimir.

“Беременная?” – интересуется gromoff308.

“Настя непревзойденная красотка”, – отметила alena_a58.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Алексеем Потапенко (Потапом) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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