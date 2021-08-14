В ноябре Disney выпустит ремейк фильма «Один дома»

Компания Уолта Диснея находится в процессе съемок новой части всем известной картины, которая, несмотря на двадцатилетнюю давность, до сих пор собирает своих зрителей регулярно. Дата выхода назначена на 12 ноября 2021 года.

Уже известно немало подробностей касательного данного фильма. События разворачиваться при тех же обстоятельствах, что и в оригинале. Главный герой Макс Мерсер по ошибке родителей вынужден в одиночку принимать меры по защите своего дома от злоумышленников, которыми будут близкие семье Макса люди.

Режиссёр Дэн Мейзер собрал актерскую команду, которая состоит из таких личностей как Кенан Томпсон, Арчи Йетс (уже исполнял роль в фильме «Один дома»), Эшлин Би, Пит Холмс и других.

Источник: kanobu.ru