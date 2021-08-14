 

В ноябре Disney выпустит ремейк фильма «Один дома»

14.08.2021, 10:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Уолта Диснея находится в процессе съемок новой части всем известной картины, которая, несмотря на двадцатилетнюю давность, до сих пор собирает своих зрителей регулярно. Дата выхода назначена на 12 ноября 2021 года.
Уже известно немало подробностей касательного данного фильма. События разворачиваться при тех же обстоятельствах, что и в оригинале. Главный герой Макс Мерсер по ошибке родителей вынужден в одиночку принимать меры по защите своего дома от злоумышленников, которыми будут близкие семье Макса люди.

Режиссёр Дэн Мейзер собрал актерскую команду, которая состоит из таких личностей как Кенан Томпсон, Арчи Йетс (уже исполнял роль в фильме «Один дома»), Эшлин Би, Пит Холмс и других.

Источник: kanobu.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Стали известны детали смертельного нападения медведя на мужчину в Москве

05.05 / Как живёт футболист Тарасов – Личное мнение

09.12 / Личное: “Никогда не вернется к жене”

25.01 / Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить

15.11 / Политика: Для победы Додону нужны голоса из России

12.02 / Мнение: Долг за унитаз

25.03 / Мнение: Уничтожение хуситами MQ-9 Reaper

02.06 / Врач Гинзбург рассказал о противоопухолевых свойствах редиса

24.12 / Мнение: Что дарили российским музеям в 2020 году

13.08 / Юрист раскритиковал Юнемана за нарушения при подаче документов на выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика