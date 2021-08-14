Эксперт назвал вечерние правила, помогающие быстро уснуть

Качество, продолжительность и глубина сна отражаются на состоянии здоровья человека. Поэтому важно правильно отдыхать в ночное время, чтобы избежать проблем в функционировании организма, пишет эксперт Владимир Конышев.

Участник рабочей группы NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказал, что характеристики сна могут отличаться для каждого человека, однако средняя продолжительность должна составлять около 8 часов. Немаловажным является и качество ночного отдыха, поэтому следует выработать определенные привычки, чтобы улучшить самочувствие в течение дня.

Стоит отказаться от использования гаджетов за час до отхода ко сну, также не рекомендуется нагружать головной мозг тяжелой информацией. Все действия перед сном должны носить расслабляющий характер. По словам Конышева, эффективными будут и нейротренинги. Положительный результат появится уже спустя неделю, пишет «ПолитЭксперт».