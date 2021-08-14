 

Ученые обнаружили новые вещества, подавляющие COVID-19

14.08.2021, 10:36, Разное
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Канадские научные работники университета Альберти обнаружили активные компоненты против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты изучений опубликовали в European Journal of Medicinal Chemistry.
Исследования были направлены на синхротронное излучение Canadian Light Source (CLS) для определения вирусных ингибиторов. Ученые определили ингибиторы, которые направили на протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки, которые принимают участие в размножении вируса.

Исследования ЯМР и растворимости с GC376 показывают, что он существует в виде смеси стереоизомеров и образует коллоиды в водной среде при более высоких концентрациях, свойство, о котором ранее не сообщалось. В ходе работы было определено, что GC376, который используется для лечения COVID-19 у кошек, является бисульфатным веществом, подавляющим протеазу Mpro SARS-CoV-2.

Источник: iz.ru



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