Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше

В одном из последних интервью Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. “Это большая ошибка – оставаться”, – сказал политик. Он также заявил, что в этом районе не будет цивилизации без Украины.

Сергей Лавров возмущен словами лидера Незалежной. Он обратил внимание, что Зеленский пришел к власти благодаря лозунгам в сериале “Слуга народа”, в котором сыграл главную роль. Министр иностранных дел РФ считает, что президенту Украины нужно пересмотреть этот многосерийный фильм

и “вспомнить себя”.

Лавров отметил, что раньше Зеленский излагал свои мысли с помощью искусства. “Тогда получалось гораздо лучше”, – считает глава МИД РФ. Сейчас же украинский лидер пытается играть на руку неонацистам и таким образом сохранить свой пост. “Печально”, – сказал российский дипломат.

Напомним, премьера сериала “Слуга народа” состоялась на украинском телеканале “1+1” в ноябре 2015 года. Владимир Зеленский исполнил роль учителя истории, который стал президентом Украины. В сериале главный герой пытается объединить разобщенный народ и вытащить страну из кризиса.