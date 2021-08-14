 

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

14.08.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса выросло до 24 человек, двое из них погибли, в больницах остаются 16 человек

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших. «Сегодня в БСМП № 1 лечение проходят 14 человек, один [находится] в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные–в состоянии средней тяжести. В ВОКБ № 1 лечатся двое: один с ожогами 1-2 степени – в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП № 1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», – сказал Гусев.

Ранее воронежский губернатор заявил, что наградит героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва автобуса.

Гусев сообщил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тыс. рублей

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, информирует информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Топ-менеджер Intel приветствует конкуренцию с AMD и ARM

30.06 / Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

08.05 / Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины от коронавируса

29.12 / Послы стран ЕС одобрили торговое соглашение с Великобританией

18.05 / Россиян предупредили о том, что через современные телевизоры за ними могут следить

18.01 / Новую мутацию коронавируса обнаружили на юге Германии

18.07 / Шесть пловцов сборной Польши покинули Олимпиаду в Токио из-за ошибки в заявке

24.08 / Турция продлила срок проведения геологоразведки на шельфе Греции

12.05 / В УЕФА открыли дело против “Ювентуса”, “Реала” и “Барселоны” из-за их отказа выйти из Суперлиги

17.12 / Новый фронт конкуренции с США — китайский «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика