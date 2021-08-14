На Украине предсказали снятие санкций с РФ из-за ошибки Киева

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с РФ из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.

Мураев сообщил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».

«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.

Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против РФ ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (…) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.