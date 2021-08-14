В ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

“Афганистан выходит из-под контроля. Лишь за последний месяц более тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат. Бои между талибами и афганскими силами безопасности в городской среде причиняют огромный вред”, – указал он.

Генсек ООН подчеркнул, что 240 тыс. людей вынуждены были покинуть свои дома, в стране гуманитарная ситуация ухудшается с каждым часом.

Гутерриш призвал стороны конфликта защитить местное население и прекратить бои в городах. При этом он сказал, что боевикам “Талибана” нужно немедленно прекратить наступление и сесть за стол переговоров.

Захват власти в Афганистане военным путем приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Менее чем за две недели талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (провинция Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат (провинция Герат).

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

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