Наводнения в Турции. Число жертв увеличилось до 40. Эрдоган объявил зоной бедствия три провинции

34 человека погибло в провинции Кастамону, еще шесть – в Синопе. Кроме того, в провинции Бартын один человек пропал без вести.

Еще девять граждан госпитализированы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 августа объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней, пишет “Анадолу”.

В пострадавших от наводнений провинциях работают тысячи спасателей, добровольцы, сотни единиц техники и авиация. Из зоны бедствия в безопасные места эвакуировали более 2 тыс. человек.

Bart * n, Kastamonu ve Sinop’ta ya * anan a * r * ya * lar nedeniyle meydana gelen sel ve su bask * nlar * sonras * bölgedeki müdahale çal * malar * devam ediyor.

* https://t.co/viw8K6ASDx pic.twitter.com/SC7owRycxl

— AFAD (@AFADBaskanlik) August 13, 2021

На ликвидацию последствий стихии правительство выделило 23 млн турецких лир (около $2,7 млн).

Контекст:

Наводнения начались из-за сильных дождей, которые обрушились на север Турции 10 августа, по улицам неслись потоки воды и грязи. Сотни населенных пунктов остались без электричества, разрушены мосты и дороги. Людей эвакуировали на вертолетах и лодках.

В то время на юге страны еще бушевали лесные пожары, которые вспыхнули 28 июля. Власти Турции заявили, что все крупные лесные пожары потушены, 12 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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