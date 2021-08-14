Эксперт Шапарин опроверг пользу системы «старт-стоп» в современных авто

Система «Старт-стоп» разработана для экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу, однако она может и вредить автомобилю. Своим мнением поделился автомобильный эксперт Антон Шапарин.

Данная технология отключает двигатель в автоматическом режиме, когда автомобиль останавливается в пробке или на светофоре. Таким образом, автовладелец может экономить топливо, но появляются некоторые проблемы с работой других систем. По словам эксперта, сильная нагрузка приходится на стартер, а аккумулятор и вся энергосистема быстрее приходят в неисправность. Чтобы нормально функционировала система «Старт-стоп», водителю приходится устанавливать более мощный аккумулятор, который стоит несколько дороже. Учитывая все факторы, эксперт не видит особой пользы от данной технологии.

Отвечая на нападки защитников природы, Шапарин рекомендовал использовать «зеленые» авто. Они оснащены гибридными моторами, работающими благодаря электричеству, а не за счет сжигания топлива, пишет «ПолитЭксперт».