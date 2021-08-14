Эрмитаж обвинил Тиля Линдеманна в незаконном использовании экспонатов

Руководство Эрмитажа выдвинуло обвинения Тилю Линдеманну за незаконное использование экспонатов музея. Команда немецкого рокера пока не дала полного ответа на претензии.

Не так давно лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выпустил новое музыкальное видео. В клипе на знаменитую песню «Любимый город» артист спел на русском языке. Одетый в классический костюм рокер предстал на фоне видов Санкт-Петербурга и залов Эрмитажа. Подобная творческая акция была приурочена в том числе, к Году Германии в РФ в рамках обмена культурным опытом между странами. Однако, как оказалось, цифровые изображения музея и его обстановки, использованные в ролике, были взяты без необходимого для этого согласования.

В связи с таком фактом руководство Эрмитажа предъявило претензии к Тилю Линдеманну. Несмотря на получение разрешения на съёмки клипа в музейных залах, музыкант не имел права демонстрировать интерьеры и предметы из коллекций. Кроме того, в клипе вместе с коллекцией токенов было размещено указание Hermitage Edition, что также является нарушением договоренностей с артистом.

Также представители Эрмитажа отмечают факт наличия «нелегальных токенов» в маркетплейсе. Это противоречит договору между музеем и Тилем Линдеманном об использовании экспонатов в видеоряде музыкальной композиции. Как пишет «Ньюинформ», для размещения серии NFT с изображениями цифрового формата необходимо было договариваться отдельно, однако команда немецкого рок-музыканта этого не сделала. Стоит отметить, что и полного ответа на выдвинутые российским музеем претензии Линдеманн также не дал полного ответа.