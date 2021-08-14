Анэтта Бриль выпустила клип в честь годовщины смерти Валентины Легкоступовой

Анэтта Бриль почтила память своей матери, выпустив клип в черно-белом формате. Дочь певицы таким образом напомнила фанатам о годовщине смерти родительницы.

Анэтта Бриль в настоящее время находится в Феодосии в компании бабушки и семьи. Дочь певицы также посетила место, где ранее был развеян прах исполнительницы. Семейство отправилось туда на катере, а, прибыв к пункту назначения, почтило покойную артистку молчанием, воспоминаниями и улыбкой. Свою мать Бриль назвала солнцем, озаряющим всех, кто ее когда-либо знал, а память о ней навсегда будет светлой, хоть и имеются личности, стремящиеся очернить певицу.

Анэтта Бриль верит, что мать всегда находится рядом и наблюдает за семьей с небес. Что касается клипа, то в нем показаны кадры из семейного архива и концертных выступлений.