 

Анэтта Бриль выпустила клип в честь годовщины смерти Валентины Легкоступовой

14.08.2021, 9:42, Разное
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Анэтта Бриль почтила память своей матери, выпустив клип в черно-белом формате. Дочь певицы таким образом напомнила фанатам о годовщине смерти родительницы.
Анэтта Бриль в настоящее время находится в Феодосии в компании бабушки и семьи. Дочь певицы также посетила место, где ранее был развеян прах исполнительницы. Семейство отправилось туда на катере, а, прибыв к пункту назначения, почтило покойную артистку молчанием, воспоминаниями и улыбкой. Свою мать Бриль назвала солнцем, озаряющим всех, кто ее когда-либо знал, а память о ней навсегда будет светлой, хоть и имеются личности, стремящиеся очернить певицу.

Анэтта Бриль верит, что мать всегда находится рядом и наблюдает за семьей с небес. Что касается клипа, то в нем показаны кадры из семейного архива и концертных выступлений.



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