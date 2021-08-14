В Крыму предложили альтернативу «Крымской платформе»

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.

Мурадов заявил, что «западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли «международной платформой по деоккупации Крыма», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией», передает РИА «Новости».

По его словам, ассоциация ведет в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе легитимного референдума 2014 года.

«В непростой ситуации они (члены ассоциации) находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе. Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от «Крымской платформы», пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины (Владимира) Зеленского, надо выселить в Россию. Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве – крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей», – подчеркнул постпред.

Первый Форум друзей Крыма прошел в Ялте в 2017 году, на нем была учреждена международная ассоциация «Друзья Крыма» и принята воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 стран мира.

Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.

Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.