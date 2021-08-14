 

В Крыму предложили альтернативу «Крымской платформе»

14.08.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.

Мурадов заявил, что «западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли «международной платформой по деоккупации Крыма», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией», передает РИА «Новости».

По его словам, ассоциация ведет в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе легитимного референдума 2014 года.

«В непростой ситуации они (члены ассоциации) находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе. Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от «Крымской платформы», пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины (Владимира) Зеленского, надо выселить в Россию. Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве – крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей», – подчеркнул постпред.

Первый Форум друзей Крыма прошел в Ялте в 2017 году, на нем была учреждена международная ассоциация «Друзья Крыма» и принята воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 стран мира.

Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.

Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / Ракета «Союз-2» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

26.06 / “Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

03.08 / Кулеба: Украина сделает все возможное для расследования смерти Шишова

10.07 / Астрономы обнаружили группу свободно плавающих планет

25.06 / Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

24.02 / Водой в Каспийске отравились более 20 человек

12.04 / Россияне начали отказываться от поездок в Турцию

01.04 / Минобразования Украины планирует повышение стипендий для учеников профессионально-технических учреждений

01.09 / В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

26.06 / Золотодобытчики объяснили отстрел медведей в Бурятии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика