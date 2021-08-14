 

Лидер группы Rammstein обвинен Эрмитажем в незаконном использовании цифровых изображений

14.08.2021, 8:48, Разное
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Немецкий рок-музыкант Тиль Линдеманн был обвинен государственным Эрмитажем в нарушении политики музея, рассказали в официальном представительстве культурной организации.
Линдеманну выдвинуты обвинения после использования цифровых изображений во время съемок нового ролика под названием «Любимый город». Руководство сообщило, что ему предоставляли разрешение на проведение съемок, а не на включение в видео культурных ценностей из частных коллекций и дизайна музея.

В Эрмитаже сообщили, что музыканту было отправлено уведомление о нарушении лицензионной политики заведения, но никакого отклика от от лидера группы Ramsstein администрация не получила. В музее также уточнили, что между ними и Линдеманном был подписан контракт об использовании изображений для подготовки видео-материала.

Источник: kulturomania.ru



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