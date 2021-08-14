Борис Корчевников: «Знакомил невест с мамой, поэтому не женился до сих пор»

Новым героем программы «Судьба человека» стал Родион Газманов. В беседе с ведущим сын артиста рассказал, что его матери часто не нравились избранницы, с чем согласился и Борис Корчевников.

Он с улыбкой признался, что в прошлом тоже приводил девушек знакомиться с родительницей, в чем, видимо, заключается причина его холостяцкой жизни. Родион Газманов также пока не нашел свою половинку, однако он не отчаивается. Что касается ведущего программы, то в прошлом у него были отношения с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, которая привила ему любовь к церкви, за что Корчевников до сих пор благодарит экс-возлюбленную.

Тема женитьбы часто поднимается в беседе с героями «Судьбы человека». Некоторые артисты «сватают» Корчевникову своих дочерей, к другим наследницам сам ведущий проявляет симпатию, а также в программе часто звучат прогнозы и предсказания о скором романе телезвезды. Сам Корчевников часто реагирует на это с юмором, хоть и мечтает создать семью.

Источник: smotrim.ru