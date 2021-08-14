 

Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»

14.08.2021, 8:06, Новости дня
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.

По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – сообщила Скабеева в Telegram.

Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.

Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.

«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – сообщила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».

Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.

По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».



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