В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк раскритиковал США за сделку с Германией по «Северному потоку–2».

«В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым», – приводит его слова ИноСМИ со ссылкой на Mysl Polska.

По его словам, сделка вызвала разочарование в Варшаве и Киеве. Он считает завершение строительства российского газопровода победой Германии. По словам Щенсняка, Польша «играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов». Он заявил, что его страна «ввязалась в войну на два фронта». Польша «в итоге потерпела болезненное поражение», передает «Прайм».

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», – сообщил он.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.