На Кубу прибыло более 40 тонн медпрепаратов и оборудования из России

Самолет Ан-124 «Руслан» Минобороны с более чем 40 тоннами гуманитарной помощи, включающей медикаменты, прибыл в гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти.

По данным посольства России в Гаване, груз содержит лекарства, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы. На борту также прибыло более двух тонн пшеничной муки, передает ТАСС.

Помощь в аэропорту с кубинской стороны принимал вице-президент страны Сальвадор Вальдес Меса.

«Эта помощь имеет большое значение для противостояния последствиям пандемии, а также в момент, когда США усиливают блокаду против нашей страны. РФ всегда оказывала политическую и экономическую помощь Кубе. Позвольте мне выразить глубокую и искреннюю благодарность народу и правительству России, а также лично президенту Владимиру Путину», – сообщил он.

В четверг в республику прибыло 41,5 т гуманитарной помощи из России – консервированное мясо, пшеничная мука и подсолнечное масло.

Напомним, в конце июля на Кубу вылетали два российских самолета с гуманитарной помощью.

До этого на Кубе неожиданно прошли массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.