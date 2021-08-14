Фтизиатр Зырянова назвала первые признаки туберкулеза

Фтизиатр Елена Зырянова перечислила первые признаки туберкулеза. Заболевание в настоящее время успешно излечимо, однако в период пандемии важно обнаружить недуг на ранних стадиях, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

По словам Зыряновой, характерных признаков, указывающих именно на развитие туберкулеза, нет, однако совокупность определенных симптомов может выступить первым сигналом. К таковым относятся: частый кашель, не исчезающий в течение трех недель, повышение температуры тела, быстрая утомляемость, слабость. Стоит обратиться к врачу и пройти обследование при повышенном потоотделении в ночное время и снижении аппетита. Если у человека появилась боль в груди, отдышка и кровь при отхаркивании мокроты, то это может говорить о запущенной стадии заболевания.

Фтизиатр отметила, что современная медицина способна полностью вылечить пациента с туберкулезом, однако промедление и отказ от посещения врача может стоить человеку жизни.

Источник: www.medikforum.ru