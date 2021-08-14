Фатальный исход

Миграционный кризис, устроенный белорусскими властями, пока выглядит из Брюсселя как проблема локальная. Но это пока.



Мигранты в центре временного содержания. Выденяй, Литва, 2 августа 2021 года. Фото: ЕРА

Почти катастрофическая для малой балтийской страны проблема, особенно учитывая, что Литва, как и другие новички ЕС, была долго выключена из общемировых миграционных процессов, на европейском фоне не выглядит экстраординарной. У жителей «старой Европы» присутствие мигрантов и их потомков не вызывает шока, хотя и доставляет некоторые неудобства. Сегодня гораздо серьезнее перспектива наплыва афганских беженцев, и в Европе боятся, как бы она не стала повторением сложного 2015 года. Одним из каналов этого наплыва может стать Беларусь.

Брюссель и страны союза отреагировали на действия Лукашенко как на продуманный акт гибридной войны отчаявшегося диктатора, от которого наивно было бы ожидать оглядки на ценность человека. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени всех членов союза назвал создание такого кризиса «инструментализацией мигрантов и беженцев» и приравнял его к торговле людьми — тяжкому уголовному преступлению. По его словам, Минск использует мигрантов как армию.

В конце июня Беларусь объявила о приостановке участия в Восточном партнерстве — начатом в 2009 году проекте, цель которого — приблизить шесть бывших советских республик к Европе. Отношения Беларуси с ЕС опускались временами ниже плинтуса, но Минск держался за этот проект. На этот раз Лукашенко сигнализировал, что больше не связан лишними условностями с Брюсселем.

ЕС на своей территории организаторов незаконного перехода границы и торговли людьми ловит, судит и сажает в тюрьму. За ее пределами у него нет средств воздействия, кроме санкций. Лукашенко и его окружение обложены санкциями по горло, но резервы, наверное, еще есть, и Боррель обещал, что ЕС рассмотрит новые ограничительные меры.

Камерунские мигранты в лагере для беженцев у села Выденяй, Литва. Фото: AP / TASS

Литве и другим соседствующим с Беларусью членам ЕС помощь от союза, конечно, будет и уже оказывается: деньгами, развертыванием системы быстрого пограничного реагирования FRONTEX и дополнительными техническими средствами. Но Лукашенко расчетливо нанес удар в самую больную для Европы точку.

Он ничего не изобретал, а использовал известный рецепт. Турция, с которой ЕС подписал в марте 2016 года соглашение ценой в 6 млрд евро об ограничении миграционных потоков, без колебаний применяла этот рычаг, когда у нее возникал конфликт с европейцами.

Обещанное гражданам Евросоюза эффективное управление миграционными потоками для защиты внешних границ связано с выдворением тех, кто по закону не имеет права находиться в ЕС, то есть с насилием. Пускай в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, без огня на поражение, с рассмотрением прошений об убежище… Но с этическими и эмоциональными моментами, которые легко использовать внутренним и внешним оппонентам.

Так было в 2015 году, когда кризис стал вызовом европейскому единству, привел к усилению популистских националистических партий.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, будучи в Вильнюсе, неосторожно назвала «хорошей идеей» план строительства четырехметровой стены на границе между Литвой и Беларусью. На ежедневном брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии поспешил внести имиджевый нюанс: мол, ЕС оказывает помощь в управлении границами, но «не финансирует строительство барьера как такового»…

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон. Фото: ЕРА

ЕС поможет с временным размещением мигрантов, которым удалось перейти границу, с регистрацией заявок на убежище, с организацией выдворения остальных. У ЕС есть «комплексный подход» к этой проблеме, в том числе через диалог со странами происхождения и транзита мигрантов. И есть рычаги давления на них.

В Беларусь мигранты прибывают самолетами из Ирака и Турции, такими же, какие везут российских курортников на египетские и турецкие пляжи. Только чартеры в одну сторону. Количество рейсов из Стамбула и Багдада в Минск увеличилось. Из минского аэропорта при содействии государства организован автобусный трансфер «туристов» к литовской границе. Беларусь также ведет переговоры с Пакистаном о либерализации визового режима. Очевидно с прицелом на будущий поток афганских беженцев.

На прошлой неделе Боррель говорил с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, просил разъяснений и сказал, что рассчитывает на поддержку Ирака в отмене рейсов из Багдада в Минск. Глава Евросовета Шарль Мишель планирует скоро пообщаться с премьер-министром Ирака, чтобы договориться о репатриации мигрантов. На 18 августа, несмотря на официальные каникулы, в брюссельских учреждениях назначена экстренная онлайн-встреча министров внутренних дел ЕС по миграционному кризису в Литве. Министры иностранных дел подхватят эту тему на своем совещании 21 сентября.

«Большинство мигрантов, прибывающих в Литву, — это граждане Ирака, и им будет отказано в убежище», — сказал Адальберт Янц, пресс-секретарь комиссара ЕС по внутренним делам. Он подчеркнул, что встанет вопрос об их скорейшем возвращении и реадмиссии. Ирак не входит в список «небезопасных» стран, гражданам которых предоставляется политическое убежище в ЕС.

Если страны ЕС не договорятся, то европейскую солидарность в вопросах миграции ждет испытание. Особенно когда дело дойдет до переселения соискателей убежища из Литвы, страны с населением 2,8 миллиона человек, в другие государства союза. Создание такого механизма при всей его необходимости и логичности остается источником крайней напряженности между 27 странами ЕС. Острое неприятие вызвала предложенная Брюсселем после кризиса 2015 года идея квот расселения просителей убежища (большая часть из них прибывала в Италию и Грецию). Члены ЕС так и не смогли согласовать общую миграционную политику в том виде, как это предложила Еврокомиссия. Самое активное сопротивление оказывали как раз страны восточного фланга.

Евросоюз вовсе не против миграции. Наоборот, он видит в ней один из источников своего развития.

Боррель, заступая в 2019 году на пост координатора внешней политики ЕС, приводил в пример Испанию и Францию, которые в последние годы обеспечили прирост населения исключительно за счет миграции.

Мигранты в центре временного содержания на полигоне Руднинкай, Литва, 2 августа 2021 года. Фото: ЕРА

В прошлом ЕС сосредоточивался на сдерживании миграции и охране границ. Нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда выступают за комплексный подход, включая партнерство со странами происхождения и транзита. Брюссель хочет наладить легальные пути для мигрантов с профессиями и навыками, в которых нуждается Европа.

По идее, миграция в Европу будет состоять из двух потоков: трудоустройства квалифицированных работников (за которых их странам европейцы фактически будут платить) и тех, кто нуждается в международной защите (собственно беженцев), которые после обучения (или дети которых) должны попутно интегрироваться в европейский рынок труда. Как можно больше нелегальных мигрантов предполагается вернуть на родину. Опять же не безвозмездно, по соглашению с их странами. До сих пор репатриация была проблемой для стран ЕС. В 2018 году только 36% из тех, кому было предписано покинуть страну после отказа в убежище, действительно сделали это.

Сейчас многие страны ЕС нервничают в связи с событиями в Афганистане, которые могут спровоцировать повторение миграционного кризиса 2015 года. Тогда хаотичный наплыв более миллиона человек с Ближнего Востока нарушил системы безопасности и социального обеспечения, усилил политические позиции крайне правых.

ЕС не настроен на приостановку текущей политики по выдворению нелегальных мигрантов, в том числе и афганских.

Еврокомиссия сообщила, что получила письмо шести стран ЕС от 5 августа. Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Греция и Германия требуют у Брюсселя, чтобы тот, несмотря на успехи «Талибана» (запрещенной в РФ организации) по расширению контроля над территорией страны, не прекращал депортации из ЕС афганцев, которым отказано в предоставлении убежища. Это «послало бы неверный сигнал и, вероятно, побудило бы еще больше афганских жителей покинуть свои дома и отправиться в ЕС».

Афганцы и до этого были одной из основных групп нелегальных иммигрантов в ЕС. Только в прошлом году — 44 тысячи человек. С 2015 года около 570 тысяч афганцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС. По оценкам, 4,6 миллиона афганцев уже стали перемещенными лицами, большинство из которых находится регионе, в основном в Пакистане и Иране. Авторы письма призывают ЕС лучше помочь Кабулу, Исламабаду и Тегерану. Из мигрантов страны ЕС примут тех, кто сотрудничал с международными силами или имеет право на международную защиту.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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