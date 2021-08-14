Арестован сбивший пешеходов на остановке в Москве водитель

Суд арестовал водителя автомобиля, врезавшегося в остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в отношении водителя Ильи Корнеева возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, в Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали бабушка и ее 16-летння внучка. Водитель, сбивший пешеходов, был пьян, согласно результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя. Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП, находится в реанимации, травмированная девушка госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.