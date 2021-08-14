Росстат сообщил о росте ВВП во II квартале на 10%

ВВП РФ во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% к соответствующему периоду 2019 года, сообщил Росстат.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 110,3%, относительно соответствующего периода 2019 года – 101,7%», – говорится в сообщении статистического ведомства.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ во втором квартале в годовом выражении составил 10,1%. Рост ВВП по итогам полугодия Минэкономразвития оценило в 4,6% к соответствующему периоду прошлого года.

МЭР улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль.

Первая оценка ВВП за второй квартал 2021 года будет опубликована 10 сентября 2021 года. В ней будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП.

По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале спад составил 7,8%, а в третьем и четвертом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.

Ранее сообщалось, что ВВП РФ вернулся на доковидный уровень.