 

Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше

14.08.2021, 6:18, Новости дня
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Информация о том, что житель Украины избит в городе Влоцлавек из-за национальной неприязни, проверяется, сообщило украинское посольство в Польше.

«Украинская правда» со ссылкой на Dzien Dobry Wloclawek сообщила, что на украинца напали семь человек, в потерпевшего бросали бутылки. Издание не уточняет мотивов нападавших. Посольство совместно с консульством в Гданьске начали проверку сообщений СМИ о конфликте, «основой которого может быть национальная неприязнь».

Украинская сторона ждет «ответа местных компетентных органов». Посольство заявило, что «считает недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку», передает РИА «Новости».

Напомним, в Верховной раде заявляли, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше. Так, в городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке.



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