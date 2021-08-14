Мнение: Массовая казнь в Газни

Массовая казнь в Газни.

Талибы среди сдавшихся в плен местных ополченцев нашли несколько человек, которые в начале года снимали на камеру сожжение трупов талибов (убитых в ходе боев с афганской армией) и выкладывали эти видосы в соц.сети.

По одному из видосов некоторых из них и опознали, после чего по быстрому оптом расстреляли. Отсюда мораль, если снимаете видео с сожжениями чужих трупов, учитывайте возможность, что потом могут снять видео и про вас.

Как и ранее, Талибан придерживается стратегии кнута и пряника – беспощадная и демонстративная жестокость в отношении открытых врагов связанных с правительством и оккупационной администрацией и показная мягкость в отношении колеблющихся и случайных лиц.

Это разумеется не первая казнь такого рода, сведение счетов за предыдущие годы будет тянуться еще достаточно долго.

И еще на тему новых порядков.

В Кандагаре талибы выгоняют женщин работающих в банках. Согласно представлениям талибов, женщины в банках работать не должны. Чертовы сексисты.

Для местных чиновников выпущены так называемые "карты помилования" или "карты амнистии". Чиновники получившие их у местного талибского губернатора могут продолжать работать на прежних должностях, но отчитываться уже не перед правительством, а официальными лицами назначенными Талибаном. Ввиду этого, областным советом Герата при талибах продолжает руководить все тот же человек, который руководил областным советом при правительстве.

PS1. За сутки Талибан захватил 8 ударных и военно-транспортных вертолетов, а также 4 БПЛА.



Теперь у нас есть "Блэк Хок".

PS2. До Кабула Талибану осталось менее 50 километров. Дания и Норвегия закрывают свои посольства и эвакуируют граждан из страны. Германия сокращает персонал посольства, как и США. Американские военные в ближайшие дни будут обеспечивать эвакуацию части американских граждан из Кабула.

Австралия заявляет, что ведет активную работу по эвакуации афганцев работавших с австралийским оккупационным контингентом.

Россия и Иран эвакуировать посольства из Кабула не планируют. Нарастают разговоры о том, что Кабул может пасть даже раньше финальной даты вывода американских войск из Афганистана. По данным CNN в Кабуле уже опустела часть местных полицейских участков, полицейские решают вопросы личной безопасности. Ходят слухи о том, что правительство в течение 1-2 дней переберется из центра Кабула в местный аэропорт, откуда в случае чего можно будет быстро покинуть страну.

В американских СМИ и соц.сетях по этому поводу продолжает нарастать истерика.

Стыдно за Америку!

На деле, сейчас достаточно интересно и познавательно наблюдать в режиме онлайн, как исчезает государство просуществовавшее 20 лет.

Очень поучительная история распада проамериканского режима. последствия чего скажутся и на американской внутренней политике. Трамписты и республиканцы уже особо не скрывают, что собираются использовать военно-политическую катастрофу в Афганистане, а они ее называают именно катастрофой, в интересах атаки на администрацию Байдена и Демократическую партию.

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