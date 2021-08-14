 

На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей

14.08.2021, 5:43, Новости дня
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В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго.

«В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.

Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона.

Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.



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