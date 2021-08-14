Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов

Социальные опросы показывают, что у избирателя снизились абсентеистские настроения, вырос рейтинг как и у партии власти, так и у малых партий, в результате при текущем положении дел КПРФ смогла бы набрать не больше 11% голосов, сообщил «Независимый общественный мониторинг».

Согласно данным социологического опроса «Фомнибус», в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье первое место бы заняла «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась – «Справедливая РФ – За правду» с результатом 6%, сообщается на сайте НОМ.

Рост рейтинга партии власти, связан, по всей видимости, с социальными инициативами партии и ее «Народной программой», считают эксперты.

Число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 14%, 21% граждан заявили, что затрудняются ответить. 8% опрошенных изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий. Из 2% за партию «Новые люди», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и «Родина» получили бы по 1% голосов, остальные – менее 1%.

По мнению экспертов, такие показатели говорят о том, что фокус внимания избирателей смещается с традиционных партий в сторону сил, не представленных в парламенте.

«Как видим, электорат парламентских партий остается в целом стабильным, показатели не меняются. На фоне оживления политической активности это означает – интерес к ним ослабевает. Мы видим, что число абсентеистов и не определившихся сокращается: неделю назад на выборы не собирались идти 17%, сейчас – 14%. Однако те, кто принимает решение об участии в голосовании, смотрят в большей степени в сторону малых партий», – отметил политолог, замглавы департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Роман Парма.

По его словам, люди ищут «достойных кандидатов среди тех, кто пока в Думе не работал».

«Если партии ухватят эти настроения и смогут грамотно выстроить коммуникацию с избирателем, консолидировать вокруг себя хотя бы часть из тех 8%, которые хотят другую партию, у нас есть шанс увидеть одну из них в составе парламента. Правда, это будет непросто – разброс в симпатиях граждан достаточно велик», – добавил Парма.

Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский указывает на рост показателей «Единой России», связывая это с умелой работой партии с социальной повесткой, затрагивающей всех без исключения граждан: от инициатив, связанных с обеспечением санитарной безопасности выборов, до контроля цен на продукты и решения вопросов газификации частных домов.

«Например, как раз в период проведения опроса на повестке у партии была тема, связанная с дополнительными предложениями к программе капитального ремонта школ. Полагаю, избиратель оценил высказанные инициативы», – указал доктор наук.

Эксперт также прогнозирует, что по мере приближения даты голосовании, позиции партии власти будут усиливаться. «Людям нравится предложенная идея «Народной программы», им нравится интерактивность, готовность к диалогу. Думаю, продолжение работы в таком ключе позволит партии снискать симпатии еще многих граждан» – отметил он.

Опрос проводился 6 – 8 августа среди 3 тыс. респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектах РФ по заказу Фонда «Общественное мнение», статистическая погрешность не превышает 2,5%.